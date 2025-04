T. Rowe Price: dazi Usa, per l'economia mondiale uno dei peggiori scenari possibili - PAROLA AL MERCATO

di Tomasz Wieladek* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - Ci sono diversi fattori che danneggeranno l'economia dell'UE. In primo luogo, c'e' l'effetto diretto dei dazi sull'economia. In secondo luogo, l'imposizione di dazi molto piu' elevati alla Cina portera' a una maggiore concorrenza sul mercato interno e sui mercati terzi. Infine, ci saranno livelli senza precedenti di incertezza nella politica commerciale che peseranno a lungo sugli investimenti e sui consumi interni. Una lieve recessione nell'area euro nel 2025 e' ora probabile. La Bce tagliera' i tassi al di sotto del tasso neutro all'1-1,5%.

Il Regno Unito sara' il paese meno colpito da queste nuove politiche. Credo che l'effetto negativo complessivo sull'economia britannica sara' solo dello 0,2-0,5% circa quest'anno. Cio' e' dovuto principalmente al fatto che la deviazione degli scambi commerciali verso gli Stati Uniti attraverso il Regno Unito probabilmente sara' significativa.

Gli stabilimenti che producono beni nel Regno Unito saranno piu' competitivi che nell'UE, il che sosterra' alcuni investimenti nazionali. Il Regno Unito e' un paese con un deficit commerciale e il presidente Trump ha appena creato un significativo eccesso di capacita' in tutto il mondo. Le famiglie britanniche potranno ora beneficiare di beni molto piu' economici, aumentando il reddito disponibile. Ancora piu' importante, il governo britannico ha attuato un ampio pacchetto di stimoli fiscali sei mesi fa, giusto in tempo per assorbire l'impatto dei dazi. Nonostante questi venti contrari, nel 2025 il Regno Unito fara' meglio dell'UE.

