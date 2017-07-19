T. Rowe Price: capodanno cinese, nuovi segnali di forza da Pechino - PAROLA AL MERCATO

di Ernest Yeung* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - La Cina e' tornata sotto i riflettori degli investitori e le prospettive sembrano piu' positive rispetto al passato. Dopo un lungo periodo di sfiducia, stiamo assistendo a segnali di miglioramento degli utili, segnali politici piu' stabili e un rinnovato slancio in settori tecnologici chiave come l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, la robotica e la sanita'. Questa ripresa sembra piu' strutturale che ciclica, sostenuta dal miglioramento delle pratiche di governance e dagli investimenti interni piuttosto che da stimoli a breve termine. In effetti, il tanto atteso pacchetto di stimoli non e' stato ancora varato. Una delle basi fondamentali della ripresa e' costituita dalle misure di auto-aiuto adottate dalle aziende private in risposta al contesto economico sfavorevole.

Dal punto di vista dell'allocazione, la Cina, in quanto maggiore economia e mercato azionario, rimane il Paese piu' influente all'interno dei mercati emergenti. Di conseguenza, gli investitori esposti ai mercati emergenti o all'Asia esprimono naturalmente parte di tale visione attraverso la Cina.

Consideriamo la Cina in due modi. In primo luogo, siamo incoraggiati dalle iniziative di auto-aiuto intraprese da molte aziende private: gli sforzi di riduzione dei costi compiuti negli ultimi anni si stanno ora riflettendo in un miglioramento della redditivita'. In secondo luogo, i settori piu' sensibili all'andamento dell'economia, sebbene possano essere considerati convenienti, non stanno registrando alcun miglioramento dei fondamentali. La nostra esposizione alla Cina avviene principalmente attraverso aziende private con fondamentali in miglioramento.

Permangono alcuni rischi, tra cui la sensibilita' alla crescita globale, gli sviluppi geopolitici e i cambiamenti nella politica interna. Anche il sentiment puo' cambiare rapidamente. Tuttavia, con una crescita degli utili che dovrebbe superare quella dei mercati sviluppati nel 2026 e valutazioni ancora relativamente basse, il rapporto rischio/rendimento complessivo appare sempre piu' interessante.

*Portfolio Manager, Emerging Markets Discovery Equity Strategy, T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

