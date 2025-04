T. Rowe Price: Bce manda un chiaro segnale dovish dalla riunione di oggi - PAROLA AL MERCATO

di Tomasz Wieladek* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - Sebbene non si trattasse di una riunione dedicata alle previsioni, e' comunque probabile che la Bce abbia analizzato gli effetti dei dazi all'interno della propria serie di modelli. La Bce ha abbandonato il linguaggio significativamente restrittivo, ma si tratta di una semplice constatazione di prossimita' al tasso neutro, non di un'indicazione della direzione futura della politica monetaria. Sebbene la Bce non abbia presentato nuove previsioni, il testo evidenzia i rischi significativi per l'economia reale, pur riconoscendo che l'inflazione dei servizi ha gia' subito un rallentamento.

Il riconoscimento del rallentamento dell'inflazione, pur evidenziando i rischi per l'attivita' reale, e' un segnale forte da parte delle Bce dell'intenzione di ridurre i tassi di riferimento in modo significativo al di sotto del tasso neutro. L'omissione dell'accenno alla politica restrittiva in materia di tassi di riferimento va quindi interpretata in questo contesto. Questa dichiarazione e' in linea con la nostra opinione secondo cui la Bce probabilmente tagliera' il tasso di deposito all'1,5% o al di sotto.

I mercati finanziari continuano a sottovalutare la determinazione della Bce a riportare l'inflazione al 2% contrastando la debolezza economica. L'equilibrio dei rischi si e' ora spostato verso un'inflazione inferiore all'obiettivo e la Bce probabilmente tagliera' i tassi in misura maggiore rispetto a quanto scontato dai mercati finanziari.

*Chief European Economist, T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

