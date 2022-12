T. Rowe Price: azioni Usa, nel 2023 il nuovo contesto favorira' tech e consumi - PAROLA AL MERCATO

di Gabe Solomon * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Il prolungarsi dell'inflazione e l'aumento dell'incertezza geopolitica hanno aumentato notevolmente le probabilita' di una recessione negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi.

Ridurre l'inflazione richiede un mercato del lavoro piu' debole, rendendo la recessione un probabile risultato della politica della Banca Centrale statunitense - anche se a questo punto si tratterebbe della recessione 'piu' prevista' mai registrata.

La gravita' della recessione sara' un fattore chiave per la performance del mercato nel 2023. Ogni ciclo economico e' diverso e, in questo caso, la gamma di potenziali esiti ci sembra anormalmente ampia. A nostro avviso, affidarsi alle strategie attuate nelle passate recessioni potrebbe rivelarsi infruttuoso.

Il contesto di mercato di quest'anno e' stato difficile, ma troviamo opportunita' interessanti nelle societa' che stanno gia' scontando una flessione significativa nei rispettivi settori. L'entita' della recessione e' sconosciuta, ma individuiamo titoli nelle aree tecnologiche, dei consumi e industriali che stanno gia' scontando un rallentamento significativo. Ai livelli attuali, offrono un rapporto rendimento aggiustato per il rischio eccezionalmente interessante.

Al di la' della prevista debolezza a breve termine, siamo ottimisti sulle prospettive a lungo termine dell'economia statunitense. La crescita degli investimenti infrastrutturali, la territorializzazione delle catene di fornitura, l'aumento della spesa per il settore manifatturiero e la transizione energetica produrranno probabilmente dei ritorni nell'economia reale e dovrebbero fornire una spinta duratura a selezionate societa' industriali e finanziarie.

Il contesto di investimento e' in continua evoluzione, pertanto il prossimo decennio di leadership del mercato azionario sara' probabilmente molto diverso da quello piu' recente. I tassi di interesse e l'inflazione rimarranno probabilmente elevati, poiche' il picco della globalizzazione, l'onshoring e i crescenti rischi geopolitici stanno creando cambiamenti strutturali significativi all'interno dell'economia statunitense. Allo stesso tempo, la disruption tecnologica, che e' stata uno dei principali fattori di debolezza del valore nell'ultimo decennio, e' meglio compresa e le aspettative per le aziende in crescita rimangono elevate. E' probabile che questi cambiamenti avvantaggino le societa' con flussi di cassa a breve termine e duration piu' breve. In futuro, la valutazione e il rendimento da dividendi saranno probabilmente fattori di differenziazione piu' forti e, di conseguenza, l'investimento value dovrebbe essere piu' competitivo rispetto ad altri stili di investimento.

Portfolio Manager, US Large Cap Value Equity Strategy, T. Rowe Price

Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

