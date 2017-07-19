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            Syngenta: Hengde Qin nuovo Ceo del Gruppo dal primo agosto -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 lug - 'L'agricoltura e' al centro delle principali sfide globali, dal nutrire una popolazione in crescita al migliorare la sostenibilita' e la resilienza dei sistemi alimentari - ha detto Qin -. Ecco perche' la missione di questa azienda e' cosi' importante, aiutiamo gli agricoltori a ottenere rese piu' alte con un impatto minore. Questa missione non e' mai stata cosi' cruciale, e poche aziende ben posizionate come Syngenta - ha aggiunto - per guidare questa trasformazione. Insieme ai dipendenti di Syngenta in tutto il mondo continueremo a innovare, creare valore duraturo per i nostri clienti e portare nuove scoperte per gli agricoltori, in ogni campo'.

            Arl.

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