Swissquote: senza il carry-trade sullo Yen cosa accadrebbe alle Borse? -PAROLA AL MERCATO

di Ipek Ozkardeskaya* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - La settimana e' iniziata all'insegna dell'ottimismo per i titoli tecnologici asiatici, sulla scia del rialzo registrato venerdi' dai loro omologhi statunitensi grazie a notizie interessanti su OpenAI (il modello GPT-6 Astra e' descritto come il passo piu' significativo compiuto finora verso l'AGI). L'interesse e' stato invece molto piu' tiepido per gli indici europei: il nuovo rincaro dei prezzi dell'energia (in particolare del gas in Europa), l'inaspettata contrazione della produzione industriale tedesca a luglio e dati contrastanti sulla crescita dell'Eurozona hanno pesato su listini caratterizzati da una scarsa presenza di titoli tecnologici e da un forte peso dei settori ciclici. Il tutto mentre la BCE si prepara ad alzare i tassi di 25 punti base giovedi' per contrastare l'impennata dei costi energetici innescata dalle tensioni in Medio Oriente, nel tentativo di raffreddare pressioni inflazionistiche che, di fatto, non dipendono dalle sue politiche.

Il cambio EUR/USD ha registrato un lieve rialzo, trainato pero' principalmente da un generale indebolimento del dollaro statunitense, dato che l'aumento dei tassi da parte della BCE previsto per questa settimana e' gia' ampiamente scontato nella valutazione della moneta unica. Il dollaro ha perso terreno con il rientrare del picco iniziale delle quotazioni del greggio, mentre lo yen giapponese si e' apprezzato notevolmente: cresce infatti l'aspettativa che i rendimenti dei titoli di stato nipponici, ormai in aumento, possano convincere i grandi investitori istituzionali del Paese a rimpatriare i capitali. Il rendimento del JGB a 10 anni e' sceso sotto la soglia del 2,90% (dopo aver toccato il 3% all'inizio del mese), un livello superiore di oltre un punto percentuale rispetto a quella soglia che in passato era considerata il possibile innesco per il rientro dei capitali dei grandi istituzionali giapponesi. Si parla potenzialmente di decine di miliardi di dollari di capitali istituzionali giapponesi pronti a tornare in patria, abbandonando possibilmente i titoli del Tesoro USA.

I mercati obbligazionari statunitensi sono tornati dalla pausa di lunedi' con un leggero rimbalzo, ma le preoccupazioni per un potenziale scioglimento del carry trade non si sono attenuate.

Se la Banca del Giappone (BoJ) aumentera' i tassi questo mese - e delineera' un quadro per un'ulteriore normalizzazione, che potrebbe essere l'unico modo per sostenere l'ultimo rimbalzo dello yen - e se la Fed rimarra' in silenzio a causa delle pressioni politiche che probabilmente diventeranno insopportabili in vista delle elezioni di midterm di novembre, il rischio di uno scioglimento del carry trade sullo yen diventera' piu' concreto. Cio' significa che potremmo assistere a un ulteriore rafforzamento dello yen giapponese, a un aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi e a un rapido calo degli indici azionari globali.

Cosa succede durante uno scioglimento del carry trade sullo yen? L'ultimo importante scioglimento del carry trade sullo yen si e' verificato tra fine luglio e inizio agosto 2024. Il fattore scatenante e' stata una combinazione nefasta: l'aumento dei tassi da parte della BoJ (e il segnale di un'ulteriore normalizzazione), il forte apprezzamento dello yen e i deboli dati sull'occupazione statunitense che hanno improvvisamente alimentato le aspettative di tagli da parte della Fed. La combinazione sfavorevole di tutti questi fattori ha compresso il differenziale di tasso tra Stati Uniti e Giappone da entrambe le parti, costringendo gli investitori con leva finanziaria a liquidare le posizioni finanziate in yen.

Di conseguenza, il cambio USD/JPY e' sceso di oltre il 13% tra meta' luglio e meta' settembre, mentre l'S&P 500 ha perso quasi il 10% rispetto al suo picco precedente. La buona notizia e' che lo shock e' svanito molto rapidamente. All'S&P 500 sono bastate circa due settimane per recuperare tutte le perdite e riprendere la sua ascesa, mentre lo yen giapponese ha oscillato tra guadagni e perdite, per poi avviare un calo persistente all'inizio del 2025; arriviamo cosi' alla situazione attuale, in cui il Giappone da solo non riesce piu' ad arginare la crisi senza l'aiuto degli Stati Uniti e, soprattutto, senza adeguare i tassi di riferimento ai fondamentali economici. No, non e' possibile avere un'inflazione al 2% e un tasso di riferimento pari alla meta' di tale valore.

La domanda, dunque, e': cosa accadrebbe oggi in caso di un nuovo episodio di smobilizzo delle operazioni di *carry trade* sullo yen? Oggi, sul fronte della BoJ, la situazione e' invariata: siamo ancora in attesa di una normalizzazione da parte della banca centrale giapponese. Diverso e' invece il discorso per la Federal Reserve (Fed). La Fed dovrebbe inasprire la politica monetaria per contenere l'inflazione, ma permangono incertezze sull'entita' di tale stretta, date le pressioni politiche, e su come la politica della Fed potrebbe influenzare i rendimenti statunitensi, considerando che anche il Dipartimento del Tesoro USA sta incidendo sui rendimenti delle obbligazioni a lungo termine attraverso l'aumento del volume dei riacquisti di titoli.

Tuttavia, se i rendimenti statunitensi a lungo termine dovessero raggiungere un picco - in un modo o nell'altro - e la BoJ procedesse con rialzi dei tassi, il differenziale di rendimento tra USA e Giappone potrebbe ridursi a tal punto da innescare una chiusura delle posizioni di *carry trade* (il cosiddetto *unwind*). Quest'ultima dinamica potrebbe rivelarsi particolarmente dolorosa per il comparto tecnologico e legato all'IA, dove valutazioni elevate e un elevato affollamento delle posizioni rischierebbero di amplificare un'eventuale ondata di vendite. A mio avviso, cio' aprirebbe la strada a opportunita' di acquisto sui cali (*dip-buying*), dato che una fase di chiusura del *carry trade* non dura in eterno... Tuttavia, nel breve termine - per qualche settimana - gli investitori subirebbero forti pressioni.

*analista senior Swissquote.

Red-

(RADIOCOR) 13-09-26 14:02:54 (0268) 5 NNNN