Suez: tecnologie innovative per depuratori Campania, investimento 450 mln

Suez, gruppo francese attivo nei servizi ambientali e in particolare nella progettazione, nella realizzazione di impianti di depurazione e nella gestione degli impianti di trattamento delle acque e del ciclo integrato, ha presentato questa mattina,le attivita' svolte e gli obiettivi raggiunti nell'ambito del risanamento ambientale dei Regi Lagni, attraverso l'adeguamento e la gestione degli impianti di depurazione campani di Cuma e Napoli Nord.

Il Grande Progetto Regi Lagni - Napoli punta a favorire l'evoluzione dei 5 impianti di trattamento delle acque reflue (Cuma, Napoli Nord, Marcianise, Acerra e Foce Regi Lagni), con una capacita' totale pari a 4,5 milioni di abitanti equivalenti. "Si tratta dell'investimento piu' importante degli ultimi venti anni in termini di depurazione e bonifica in un singolo paese e in Europa, che ammonta a 450 milioni di euro. Suez ha spiegato di aver implementato tecnologie innovative che generano un impatto positivo sulla qualita' delle acque del litorale e sull'ambiente costiero, limitando le concentrazioni di inquinanti. I nuovi impianti permetteranno inoltre di ridurre l'impronta energetica mediante la valorizzazione, la riduzione del volume dei fanghi e la cogenerazione con recupero del calore.

'Il successo di questo progetto era cruciale per l'area di Napoli che necessita di potenziare e ammodernare le proprie infrastrutture a livello ambientale. In collaborazione con le autorita' locali e regionali, Suez ha messo a disposizione i suoi team e il suo know-how per migliorare le prestazioni tecniche e ambientali degli impianti. Siamo orgogliosi di essere riusciti, accanto alla regione Campania, a contribuire al miglioramento della qualita' dell'acqua di balneazione del Golfo di Napoli' ha commentato Aure'lia Carre're, presidente e amministratore delegato di Suez in Italia.

