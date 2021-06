Suez: acquisisce Aria Technologies e consociata italiana Arianet

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 giu - Il Gruppo Suez annuncia l'acquisizione del leader europeo nel campo della modellazione numerica della qualita' dell'aria e dei cambiamenti climatici, cioe' Aria Technologies, e delle sue consociate tra cui Arianet a Milano. Questa operazione permettera' di sviluppare soluzioni d'avanguardia per il monitoraggio integrato e trattamento degli inquinanti, degli odori e gas a effetto serra e di rispondere ai bisogni crescenti dei clienti, enti pubblici e industrie, in materia di salute e di urgenza climatica. Arianet assiste gia' in Italia diverse Agenzie regionali per l'ambiente, tra cui Arpa Lazio, Lombardia, Friuli, Puglia, Piemonte, Marche e collabora con diverse Universita' ed enti di ricerca, tra cui Enea, Cnr e Inail. Inoltre ha realizzato simulazioni numeriche relative agli inquinanti atmosferici per diverse citta', tra cui la modellizzazione di sviluppi urbanistici della citta' di Milano.

