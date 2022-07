Strada dei Parchi: Lollobrigida (Fdi), Giovannini riferisca alle Camere dopo Tar

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 lug - "Dopo la decisione del Tar del lazio di accogliere la sospensiva di Strada dei Parchi, di fatto bloccando la decisione del Governo di revocare la concessione, e' ancora piu' urgente che il ministro Giovannini venga in Parlamento a riferire, come chiesto da Fratelli d'Italia ormai quasi una settimana fa". Lo dichiara in una nota il capogruppo Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Quanto sta accadendo - aggiunge - e' molto grave e il caos generato da questo Esecutivo ridicolo e imbarazzante sta ancora una volta penalizzando i tanti amministratori e le comunita' di cittadini e famiglie residenti nei territori interessati. Nella giornata di domani Fdi tornera' a incontrare i tanti sindaci ed esponenti delle zone coinvolte e a loro ribadira' il pieno sostegno con proposte precise e concrete, come ad esempio rendere gratuite la A24 e A25 per i residenti che percorrano queste due arterie autostradali per motivi di studio, lavoro e salute".

com-Bof

(RADIOCOR) 12-07-22 14:41:47 (0404)PA,INF 5 NNNN