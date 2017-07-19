StoneX Bullion: metalli preziosi, cosa aspettarsi nella seconda meta' del 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Daniel Marburger* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 ago - A caratterizzare il mercato dei metalli preziosi nella seconda meta' del 2026 sara', con ogni probabilita', la volatilita' piuttosto che una prosecuzione lineare del rialzo registrato in precedenza.

La correzione vista nel primo semestre ha riportato le aspettative su livelli piu' equilibrati e ha favorito il ritorno sul mercato fisico degli investitori piu' sensibili al prezzo. Tuttavia, l'incertezza legata ai tassi di interesse, al dollaro USA e al contesto geopolitico puo' ancora determinare movimenti significativi in entrambe le direzioni.

Oro e argento potrebbero inoltre seguire dinamiche differenti. L'oro infatti continua a essere guidato principalmente dalla politica monetaria, dalla domanda di beni rifugio e dagli acquisti del settore ufficiale, mentre l'argento unisce la domanda di natura monetaria a quella legata agli impieghi industriali e presenta generalmente una volatilita' piu' elevata. Il recente ritracciamento ha quindi creato nuove opportunita' ma gli investitori dovrebbero aspettarsi un mercato ancora irregolare piuttosto che stabile.

Per i prossimi mesi riteniamo che il mercato dell'oro sara' influenzato da tre fattori principali. Il primo riguarda la politica monetaria, i tassi di interesse reali e il dollaro USA. L'oro non genera interessi e, di conseguenza, le variazioni dei rendimenti obbligazionari e delle aspettative sulla politica delle banche centrali incidono direttamente sul costo/opportunita' di detenere questo asset. Un rafforzamento del dollaro puo' esercitare pressioni sul prezzo dell'oro, mentre un calo dei tassi reali o le aspettative di un allentamento della politica monetaria tendono generalmente a sostenerne le quotazioni.

Il secondo fattore e' rappresentato dall'incertezza geopolitica e fiscale. I conflitti militari, le tensioni commerciali, l'aumento del debito sovrano e i dubbi sulla credibilita' delle principali valute possono accrescere la domanda di oro quale asset il cui valore non e' legato alle passivita' di un singolo governo o di una specifica istituzione.

*CEO di StoneX Bullion.

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(RADIOCOR) 01-08-26 13:38:47 (0255) 5 NNNN