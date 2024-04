Stellantis: Urso, puntiamo a documento vincolante e condiviso tra parti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 apr - Con il tavolo di oggi sullo stabilimento di Melfi, alla presenza del presidente della Basilicata, Guido Bardi, inizia un percorso di analisi dei singoli stabilimenti Stellantis alla presenza di sindacati, regioni, azienda e Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica). Domani sara' il turno di Mirafiori e giovedi' di Atessa, sui veicoli commerciali. 'Si tratta di una seconda fase anche per comprendere quali siano le strategie che Stellantis vorra' mettere in campo. Alla fine di questo "secondo tempo" vorremo giungere a un documento conclusivo vincolante sia per l'azienda sia per il governo e per le regioni, e che sia condiviso dalle parti sociali e dall'Anfia'. Cosi', secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in apertura del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Melfi.

Stellantis non partecipa al tavolo con la presidenza della Regione Basilicata, per la propria policy aziendale legata agli incontri nel periodo di campagna elettorale. Ad ogni modo l'azienda ha concordato con il Mimit di partecipare a un tavolo tecnico con soltanto i rappresentanti ministeriali e i sindacati.

