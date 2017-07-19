Stellantis: Urso, per Cassino segnali importanti, ora consolidare percorso

'Quanto annunciato da Filosa va nella giusta direzione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Importanti segnali per Cassino dal Piano Italia di Stellantis: lo stabilimento resta centrale nelle strategie del Gruppo, con il lancio di una serie speciale per Alfa Romeo Giulia e Stelvio e con l'arrivo di una nuova Maserati Grecale dal 2027. Quanto annunciato ieri in audizione in Parlamento dall'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, sul futuro del sito produttivo va nella giusta direzione". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

"Ora - aggiunge Urso - occorre consolidare questo percorso, dando una prospettiva certa allo stabilimento di Cassino. Ne ho parlato ieri sera con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la vicepresidente Roberta Angelilli, a margine dell'iniziativa promossa da Unindustria, in un nuovo confronto dopo quello avuto il giorno precedente al Mimit insieme con Filosa sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento laziale, prima della audizione del ceo di Stellantis in Parlamento".

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(RADIOCOR) 18-06-26 12:40:12 (0306) 5 NNNN