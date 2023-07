Stellantis: Urso dopo incontro Tavares chiama Alberto Cirio, sindacati e Anfia

Per concordare nuove riunioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - A seguito dell'incontro con Carlos Tavares, ceo di Stellantis, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha contattato telefonicamente il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, capofila dei presidenti delle regioni dove sono presenti gli stabilimenti Stellantis, per aggiornarlo sugli esiti del colloquio e per concordare una nuova riunione con i presidenti di regioni (come quella gia' svoltasi il 21 giugno al Mimit) in vista della finalizzazione dell'accordo di transizione tra Governo e azienda. Inoltre, spiegano fonti del Mimit, con lo stesso fine, il ministro Urso ha chiamato i segretari confederali e dei metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, oltre che il presidente dell'Anfia, con cui saranno calendarizzate specifiche riunioni nei prossimi giorni.

