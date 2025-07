Stellantis: Urso, calo produzione e' per crisi europea settore, Ue cambi rotta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - Il calo della produzione di Stellantis in Italia - alla luce dei dati pubblicati da Fim-Cisl - e' il sintomo di una 'crisi difficile per tutte le imprese automobilistiche che producono in Europa perche' anche le altre grandi multinazionali europee sono in forte difficolta', anzi, perlopiu' hanno gia' annunciato la chiusura di interi stabilimenti e il licenziamento di decine di migliaia di operai, a differenza di quanto accade in Italia'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della nomina del presidente della Regione Lazio a commissario per il progetto di Novo Nordisk ad Anagni. 'La crisi viene dall'Europa, da una politica industriale europea folle che ha vincolato le imprese sui target del Green Deal irraggiungibili ed e' per questo che stanno chiudendo interi stabilimenti in Europa e licenziando decine di migliaia di occupati anche nella filiera dell'indotto europeo', ha ribadito Urso. 'Nelle prossime ore ci sono delle importanti decisioni che l'Europa deve assumere in questo campo. Per esempio, per quanto riguarda le flotte aziendali e noi chiediamo con forza insieme ad altri paesi europei - anche questa mattina ho avuto una riunione con i miei colleghi su questo - che l'Europa cambi rotta e che decida davvero di liberare le imprese dell'auto europea dalle follie del Green deal per consentire di produrre in Europa e non limitarci a importare le auto elettriche realizzate in altri continenti.

Credo che sia importante che l'Europa capisca, agisca subito', ha concluso il ministro.

