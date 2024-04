Stellantis: Uilm, speriamo che con i tavoli arrivino risultati concreti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 apr - 'Il pacchetto incentivi e' un primo passo, sicuramente non sufficiente per quella che e' la dimensione della transizione che di per se' causa non pochi problemi ai consumatori e ai lavoratori. Noi speriamo che con i tavoli che iniziano oggi si riesca finalmente a entrare nel contesto, ad abbandonare le chimere che troppo spesso vengono inseguite e per addivenire a qualcosa di molto concreto a vantaggio dei lavoratori. Per Melfi questo significa un quinto modello, possibilmente non elettrico ma ibrido'. Cosi' Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm e responsabile nazionale del settore auto, entrando al tavolo Basilicata sullo stabilimento del Melfi convocato per oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Fla-

(RADIOCOR) 02-04-24 11:56:11 (0284) 5 NNNN