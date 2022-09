Stellantis: Uilm Basilicata, per Melfi una falsa ripartenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 02 set - 'Dopo la pausa estiva era prevista la partenza produttiva per lo stabilimento di Melfi il giorno 29 agosto, ma purtroppo a causa di ritardi questo e' avvenuto solo per due turni di lavoro. E' di ieri sera l'ulteriore comunicazione di Stellantis che prevede una ripartenza, non ancora confermata, graduale a partire dall'8 settembre, questo dovuto a problemi derivanti dai nuovi impianti sull'unita' lastratura'. Lo dichiara il segretario della Uilm Basilicata, Marco Lomio, che per Melfi parla di 'falsa ripartenza'. 'Sicuramente la messa in opera di nuovi investimenti, propedeutici alla produzione delle nuove vetture elettriche a partire dal 2024, e' una cosa positiva ma nel contempo siamo molto preoccupati perche' una fase cosi' delicata, che ha visto per il 2022 pochissime giornate di lavoro legate alla carenza di semiconduttori, impone uno sforzo affinche' la programmazione anche delle attivita' legate ai nuovi investimenti sia chiara perche' il salario dei lavoratori ormai e' allo stremo', continua Lomio, augurandosi 'che si faccia ogni sforzo possibile affinche' si possa dare un minimo di giornate di lavoro ai lavoratori dell'area industriale di Melfi'.

