Stellantis: Tavares lascia in anticipo per "vedute differenti" con cda - FOCUS

I sindacati: ora subito una svolta sull'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - A ottobre era stato creato un Comitato speciale del Cda di Stellantis, presieduto dal presidente John Elkann, per avviare il processo di selezione del nuovo amministratore delegato, che sarebbe dovuto entrare in carica alla fine del mandato di Carlos Tavares, a inizio 2026. In quell'occasione era stata ribadita le fiducia del gruppo nel manager portoghese che, per rafforzare la societa', aveva annunciato un rimpasto dei vertici. Poi sono arrivati il profit warning, il calo delle vendite, gli stop prolungati alle Carrozzerie di Mirafiori e le tensioni con sindacati e Governo sui livelli produttivi. E alla fine Tavares ha deciso di lasciare l'incarico, prima del tempo, dopo quasi quattro anni in carica, assunta a gennaio 2021 dopo la fusione tra Fca e la francese Psa Group.

Alla base delle dimissioni del manager portoghese, classe 1958, con alle spalle una carriera in Renault, Nissan e Groupe Psa, di cui e' stato Ceo dal 2014, ci sono divergenze di vedute con alcuni membri del Cda sulla futura direzione dell'azienda, come ha sottolineato anche il Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries, spiegando che "nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il Ceo alla decisione di oggi".

Da capire come reagiranno i mercati, visto che la notizia e' arrivata come un fulmine a ciel sereno in un contesto in cui il titolo ha gia' ceduto circa il 50% dai massimi di marzo.

Vero e' che il malcontento degli investitori, alimentato anche da una trimestrale deludente (nel terzo periodo dell'anno i ricavi sono calati del 27% a 33 miliardi a causa di una diminuzione delle consegne, di un mix sfavorevole, oltre all'impatto dei prezzi e dei cambi) e dal taglio delle guidance 2024 a fine settembre, poi ribadite in occasione delle trimestrale e ancora oggi, nel comunicato sulle dimissioni di Tavares.

Quelli che non si sono fatti attendere sono stati i commenti della politica. "Siamo curiosi di sapere quanto prendera' Carlos Tavares come premio economico dopo la sua disastrosa gestione', ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - e dei sindacati, a partire da Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgi, che in un post su Facebook ha scritto che "Tavares si e' dimesso. I lavoratori italiani rimangono. E noi vogliamo un piano industriale e occupazionale subito". Sulla stessa linea anche il segretario generale Uilm Rocco Palombella: "Ci aspettiamo nel tempo piu' breve possibile un nuovo management che dia discontinuita' rispetto al passato rispetto agli impegni occupazionali, produttivi e industriali nel nostro Paese. Il nuovo ad abbia a cuore gli stabilimenti e i lavoratori italiani. Riporti in Italia la produzione di auto e rilanci il polo del lusso della Maserati", ha detto. Per Ferdinando Uliano, segretario generale Fim Cisl, "le dimissioni di Tavares rappresentano un momento di svolta per l'azienda e per il settore automobilistico italiano, ora serve un cambio di passo per il futuro industriale e occupazionale del nostro Paese".

Ars

