            Stellantis: Somma (Confindustria Basilicata), segnali ripresa ma coinvolgere indotto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - Per Stellantis e l'automotive di Melfi 'alcuni segnali di fiducia sono arrivati con la presentazione della nuova Jeep Compass e con gli impegni per l'Italia del nuovo amministratore delegato.

            Le stime parlano di una risalita verso almeno centocinquantamila vetture con piu' turni. Non sono i numeri degli anni d'oro, ma sono numeri che possono riaccendere la filiera'. Cosi' il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, durante l'assemblea annuale dell'associazione. La condizione per far ripartire la filiera dell'auto e' che 'l'indotto locale venga coinvolto di piu' nelle nuove commesse'. Per questo, 'chiediamo di accelerare l'Accordo di programma dell'area di crisi industriale complessa, con incremento della dotazione finanziaria. E chiediamo una revisione europea degli obiettivi sulle emissioni che consenta competitivita' alle nostre imprese', ha aggiunto Somma che ha sottolineato che 'accanto all'automotive, la Basilicata puo' giocare una carta strategica nell'aerospazio. E' una filiera viva e innovativa con oltre quaranta imprese, con piu' di ottocento addetti ad alta qualificazione. Proponiamo un tavolo tra Regione, Governo e grandi player per costruire un Hub Tecnologico Dual Use, capace di attrarre competenze e investimenti, collegando universita', Its e imprese'.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 9,193 +1,99 17.36.06 8,976 9,208 9,011


