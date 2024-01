Stellantis: sindacati, non abbandonare lavoratori indotto di Melfi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - In merito all'indotto Stellantis di Melfi, si e' svolto oggi pomeriggio un incontro relativo alle societa' Las e Fdm che hanno visto la fine della commessa da parte del gruppo automobilistico.

Come comunicato dai sindacati dei metalmeccanici, all'incontro ha partecipato - in videoconferenza - il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Da quanto indicato, e' stato definito, con le aziende Fdm e Las, l'avvio della procedura per un anno di cassa integrazione scongiurando per il momento il licenziamento di 110 dipendenti. I sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm ritengono 'importante che si avvii un percorso affinche' si faccia chiarezza definitiva sul futuro non solo di Stellantis ma anche dei lavoratori dell'indotto e della logistica'. A fronte di questo, aggiungono, 'si e' definito un percorso che vedra' giovedi' 18 gennaio un attivo di tutti i delegati dell'area industriale di Melfi alle ore 11.00 presso l'ingresso B dello stabilimento Stellantis', mentre 'per il giorno 19, in concomitanza della visita in Basilicata del ministro Urso, lo sciopero provinciale di tutto il settore automotive e la richiesta al ministro Urso di essere ricevuti affinche' le nostre rivendicazioni siano prese in carico in modo compiuto dal ministro e che negli imminenti tavoli ministeriali diventino prioritari per la salvaguardia del lavoro e dei lavoratori'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 15-01-24 18:24:33 (0590) 5 NNNN