Stellantis: sindacati, a Melfi non si rispettano impegni, peggiorano condizioni lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Stellantis non sta rispettando gli impegni presi durante l'incontro con i sindacati del 15 aprile scorso. Lo denunciano i sindacati Fim, Uilm e Fismic in relazione alla situazione dello stabilimento di Melfi in Basilicata. "Purtroppo in queste settimane, nonostante il massimo impegno sindacale, Stellantis ha continuato a razionalizzare, a ottimizzare e infine a efficientare e cio' sta determinando il peggioramento delle condizioni lavorative all'interno dello stabilimento", scrivono i sindacati, sottolineando che "non erano questi gli impegni!". In particolare, lamentano che "l'ultima beffa e' stata la comunicazione relativa alla cassa integrazione del mese di maggio che non solo riduce ulteriormente le giornate lavorative ma la stessa per scelta aziendale - da noi contestata - e' stata distribuita solo sul turno notturno e cio' e' inaccettabile perche' davvero mortifica il valore del lavoro". Per i sindacati, "in questo momento ci vorrebbe un grande senso di responsabilita' da parte di tutti affinche' si possa affrontare il difficile presente e l'incerto futuro, ma purtroppo registriamo invece da parte di Stellantis scelte unilaterali, che non preservano il diritto al lavoro e al salario dei lavoratori", per questo ritengono che sia "il momento che Stellantis, oltre a dirci cosa vuole davvero fare - e in tal senso sara' importante il prossimo incontro nazionale di maggio - si fermi e faccia un vero passo indietro altrimenti nelle prossime ore il sindacato lucano fara' un passo in avanti mettendo in campo ogni azione sindacale necessaria per gridare al mondo intero che Melfi c'e' e che i lavoratori di Melfi vanno rispettati".

