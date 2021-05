Stellantis: R. Peugeot, ha dimensione critica per affrontare trasformazione settore

Fiduciosi in raggiungimento sinergie previste (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - Il gruppo Stellantis "ha la dimensione critica per fare tutti gli investimenti per affrontare la trasformazione del settore auto e siamo fiduciosi sulla capacita' di esecuzione della fusione e del raggiungimento delle sinergie previste, grazie al team diretto da Carlos Tavares e a un cda di qualita'". Lo ha detto Robert Peugeot, presidente di Peugeot Invest, la holding della famiglia francese che attraverso Peugeot 1810 controlla il 7,2% di Stellantis. "Eravamo azionisti di Psa, un gruppo con una redditivita' e una storia notevole, forte in Europa ma piccolo rispetto ai concorrenti nel resto del mondo, ora siamo azionisti di un gruppo con una forte presenza in Europa e in America", ha aggiunto Robert Peugeot.

Peugeot Invest, ex Ffp, ha cambiato nome di recente e con la sua controllante Etablissements Peugeot Freres (che ne detiene l'80%) ha proceduto a una riorganizzazione creando Peugeot 1810, societa' attraverso la quale e' detenuto il 7,2% di Stellantis, cosa che la rende secondo azionista del gruppo auto alle spalle di Exor. Peugeot 1810 e' al 76,5% di Peugeot Invest e al 23,5% di Etablissements Peugeot Freres.

