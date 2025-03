Stellantis: oltre 100 assunzioni ad Atessa in ambito programma ricambio generazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Stellantis fara' oltre un centinaio di assunzioni all'inizio di aprile nello stabilimento di Atessa, in Abruzzo. Come fanno sapere fonti della societa', nel dettaglio, si tratta di 114 giovani con una eta' media di 31 anni, che avevano gia' operato nello stabilimento con contratto di somministrazione. La notizia e' stata data alle organizzazioni sindacali dello stabilimento nel corso di una riunione con la direzione aziendale. I nuovi ingressi in Atessa rientrano in un programma finalizzato al progressivo ricambio generazionale gia' avviato in Italia da Stellantis a febbraio quando e' stata annunciata a Torino l'assunzione di 117 giovani ingegneri da dedicare ai progetti strategici sul fronte della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale e dell'elettrico. Le assunzioni costituiscono parte delle attivita' propedeutiche alla realizzazione del Piano per l'Italia presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, che pone il Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l'aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la complessiva salvaguardia dei livelli occupazionali. In oltre 40 anni, Atessa ha prodotto 7,5 milioni di veicoli. Il sito abruzzese produce l'intera gamma di veicoli commerciali di grandi dimensioni per i marchi Fiat, Peugeot, Opel e Citroen ed esporta in 75 paesi oltre l'80% della sua produzione. Svolgera' sempre piu' un ruolo centrale e dal 2027 sara' avviata la produzione di una nuova versione di Large Van.

