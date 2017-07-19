Stellantis: nuovo logo per brand Pro One, focus attuazione strategia FastLane 2030

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Stellantis Pro One, il brand di veicoli commerciali del gruppo Stellantis, ha presentato il suo nuovo logo, che vuole simboleggiare il prossimo capitolo del percorso del marchio e delle sue ambizioni globali attraverso l'attuazione della strategia FastLane 2030. La nuova identita' visiva e' stata inoltre progettata per creare un'architettura coerente e riconoscibile all'interno dell'ecosistema Stellantis Pro One.

Il nuovo logo sara' progressivamente introdotto nelle comunicazioni di Stellantis Pro One, sulle piattaforme digitali e nei materiali per i clienti nel mondo. "Il nostro nuovo logo riflette l'evoluzione di Stellantis Pro One e la direzione verso cui stiamo andando. Guidati dalla strategia FastLane 2030, stiamo costruendo un ecosistema sempre piu' integrato di veicoli, servizi, soluzioni connesse e rete, progettato intorno alle esigenze dei clienti professionali", ha detto Eric Laforge, global senior vice president di Stellantis Pro One, spiegando che "la nuova identita' esprime sia la forza dei risultati raggiunti finora sia la nostra determinazione a spingerci ancora oltre negli anni a venire".

Negli ultimi anni, Stellantis Pro One ha ampliato il proprio raggio d'azione oltre la tradizionale offerta di veicoli, costruendo un ecosistema integrato che aiuta le aziende a migliorare produttivita', efficienza e performance operative.

Ars

(RADIOCOR) 08-09-26 11:35:31 (0262) 5 NNNN