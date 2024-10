Stellantis: Napolitano, con ritorno Lancia in motorsport avanti con ambizione e passione

Franzetti: omologazione Ypsilon Rally 4 HF l'1 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ott - 'Il 2025 segnera' il ritorno di Lancia nel motorsport, con l'obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee. Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione". Lo ha detto Luca Napolitano, Ceo di Lancia, durante il test drive al Proving Ground di Stellantis a Balocco, dedicato al ritorno del marchio Lancia nel mondo dei rally. "Se il 2026 sara' l'anno dell'ammiraglia Gamma, che sara' prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, il 2025 sara' e dedicato al rilancio della gloriosa sigla HF, che campeggera' prima sulla Ypsilon per poi arrivare sulla Gamma e sulla nuova Delta con la denominazione HF Integrale", ha detto Napolitano. Lancia si prepara quindi a scrivere un nuovo capitolo con l'introduzione della Ypsilon Rally4 HF e della nuova Ypsilon HF, entrambe presentate lo scorso maggio.

Eugenio Franzetti, nominato lo scorso luglio a capo di Lancia Corse HF, ha sottolineato che "la Ypsilon Rally 4 HF e' un tributo alla storia di Lancia nei rally, pensata per offrire emozioni e divertimento, proprio come la mitica Fulvia Coupe' HF degli anni Sessanta, ovvero compatta, veloce e incredibilmente piacevole da guidare. Siamo alla fase di messa a punto finale, con omologazione prevista il primo gennaio 2025, e contiamo di consegnare i primi esemplari a partire da fine gennaio". Intanto, prosegue la fase di internazionalizzazione di Lancia in Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e nel 2025 in Germania, che prevede inizialmente una rete di 70 nuovi concessionari in altrettante grandi citta' europee.

