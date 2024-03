Stellantis: Mimit convoca per 2 aprile tavolo Basilicata, 3 aprile Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - Convocati per i primi giorni di aprile presso il Mimit gli incontri del tavolo Stellantis relativi alle attivita' del gruppo in Piemonte e Basilicata. In particolare, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha convocato per le 15,30 del 2 aprile le organizzazioni sindacali, l'azienda, la Presidenza della Regione Basilicata e l'Anfia. Il 3 aprile alle 10 ha convocato invece il tavolo Piemonte a cui sono invitati i rappresentanti sindacali, Stellantis, Anfia e la Presidenza della Regione Piemonte.

Questa mattina il ministro Adolfo Urso aveva preannunciato l'avvio dei tavoli regionali sui progetto del gruppo stabilimento per stabilimento.

