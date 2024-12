Stellantis: Mimit, colloquio Urso-De Luca su prospettive di Pomigliano

Ultimo confronto con Regioni prima del tavolo 17 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - La centralita' dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, le sue prospettive di rilancio e il futuro dell'indotto campano sono stati i temi principali del colloquio telefonico odierno tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Come indicato in una nota del Mimit, Urso e De Luca hanno condiviso la necessita' di ottenere indicazioni chiare in merito agli sviluppi futuri dell'impianto di Pomigliano, auspicando che esso possa acquisire un ruolo piu' centrale nelle strategie del Gruppo. La riunione ha rappresentato inoltre un'occasione per tracciare una panoramica sulle sfide produttive del territorio, nonche' per fare il punto sulle principali crisi industriali locali. Il colloquio con il governatore De Luca va a concludere il ciclo di incontri preparatori in vista del Tavolo Stellantis del 17 dicembre che il ministro Urso ha svolto con i presidenti delle Regioni dove hanno sede i siti del Gruppo. Gli incontri hanno coinvolto i presidenti dell'Abruzzo Marco Marsilio, dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, della Basilicata Vito Bardi, del Lazio Francesco Rocca, del Molise Francesco Roberti, del Piemonte Alberto Cirio e dell'Umbria Stefania Proietti.

