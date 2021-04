Stellantis: Melfi, Basilicata pronta a misure su infrastrutture e costi energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - Ridurre i costi energetici per lo stabilimento Stellantis di Melfi; migliorare e ammodernare i servizi dell'area San Nicola di Melfi; superare il gap infrastrutturale che incide sui costi di produzione delle auto; ampliare l'attivita' dell'indotto per la componentistica e le batterie per i nuovi modelli che attualmente provengono da fabbriche estere e di conseguenza ampliare l'occupazione diretta e indotta. Sono queste alcune delle proposte che l'assessore alle Attivita' Produttive Francesco Cupparo ha illustrato ieri in conclusione dei lavori del Consiglio Regionale straordinario dedicato alla "situazione Stellantis". Nel sottolineare che "il punto di riferimento dell'azione che la Giunta sviluppera', di intesa con le parti datoriali (Confindustria) e sociali (Cgil, Cisl, Uil) e i sindaci, e' la lettera del presidente Bardi al Premier Draghi e ai Ministri Giorgetti e Carfagna, come la risoluzione approvata all'unanimita' in Consiglio Regionale" l'assessore ha ricostruito le iniziative svolte negli ultimi mesi e che sono precedenti ai Consigli straordinari di Melfi e di ieri in Regione.

Dca

