Stellantis: Maserati lancia nuovo programma garanzia fino a 10 anni

Milano, 02 ago - Maserati (gruppo Stellantis) introduce l'Extra10 Warranty Program, il nuovo programma di estensione di garanzia, che permette di estendere la copertura dei componenti del gruppo propulsore - motore, cambio, trasmissione - fino al decimo anno di vita della vettura. Il servizio, che si aggiunge al programma di estensione di garanzia quarto e quinto anno gia' in essere (denominato Extended Warranty) e' disponibile a livello globale (per Usa, Canada, America Latina a partire dal primo ottobre 2022), per tutti i clienti proprietari di qualsiasi modello Maserati (entro nove anni e sei mesi dalla data di immatricolazione e senza alcun limite di chilometraggio).

Come spiegato in una nota, con questo nuovo servizio, 'Maserati mette a disposizione di tutti i clienti un'offerta innovativa, con un valore aggiunto in termini di flessibilita' senza eguali nel mondo dell'automotive. Si tratta di una novita' importante per il Brand, che ha l'obiettivo di consolidare il valore delle proprie vetture nel tempo, garantendo tranquillita' assoluta, abbinando massime performance e il tradizionale piacere di guida di tutte le vetture della Casa del Tridente'. Recandosi presso un qualsiasi concessionario Maserati e' possibile verificare l'idoneita' della propria vettura e ottenere tutte le informazioni necessarie per l'attivazione del servizio. Il concessionario sapra', inoltre, illustrare tutti i servizi aggiuntivi che e' possibile abbinare al programma Extra10 Warranty, come il servizio di ritiro e riconsegna al proprio domicilio, la vettura sostitutiva, e cosi' via.

