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            Stellantis: lo stabilimento di Atessa raggiunge i 20.000 veicoli 'Customfit'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Lo stabilimento Stellantis di Atessa, in Abruzzo, ha raggiunto quota 20.000 veicoli allestiti dal CustomFit Center, confermando il ruolo del sito come hub europeo per i veicoli commerciali di grandi dimensioni. Insieme al sito di Gliwice, in Polonia, Atessa rappresenta uno dei due hub europei dedicati alla produzione dei veicoli commerciali di grandi dimensioni di Stellantis Pro One, la divisione dedicata ai clienti professionali. 'Il recente raggiungimento del traguardo di 5.000 veicoli personalizzati a Gliwice - si legge in una nota di Stellantis - conferma inoltre la rapida crescita delle attivita' CustomFit in tutta la rete industriale europea del gruppo'.

            Dei sette prodotti attualmente convertiti all'interno degli impianti Stellantis, cinque vengono prodotti ad Atessa, dove il CustomFit Center gestisce sia le conversioni sia le personalizzazioni dei veicoli.

            com-dim

            (RADIOCOR) 17-07-26 11:57:45 (0269) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 5,16 -1,71 12.46.11 5,135 5,242 5,147


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