Stellantis: incontro Urso-Rocca su Cassino e settore auto prima tavolo del 17/12

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, nell'ambito dei confronti preparatori al Tavolo Stellantis, previsto per il prossimo 17 dicembre. Presente all'incontro anche la vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, Roberta Angelilli. Lo comunica il Mimit in una nota, specificando che al centro del colloquio odierno, sono state le sfide dell'automotive italiano, con particolare attenzione al futuro del plant produttivo di Cassino e le prospettive delle principali crisi d'impresa di interesse per lo sviluppo del territorio. Urso e Rocca hanno evidenziato, nel corso dell'incontro, che dal confronto con Stellantis si aspettano indicazioni chiare in merito al rilancio del sito produttivo di Piedimonte San Germano attraverso l'introduzione di nuovi modelli da parte dell'azienda. L'incontro con Rocca fa seguito ai precedenti colloqui con i presidenti dell'Abruzzo Marco Marsilio, del Piemonte Alberto Cirio, dell'Umbria Stefania Proietti, dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale e del Molise Francesco Roberti.

