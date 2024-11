Stellantis: in corso tavolo al Mimit con sindacati, Regioni e societa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - E' in corso al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo Stellantis convocato dal ministro Adolfo Urso. Partecipano i rappresentanti dei sindacati Fim-Cisl, Uilm, Fiom-Cgil, Fismic, Uglm e Aqcfr, delle Regioni sede di stabilimenti produttivi (Piemonte, Lazio, Basilicata, Abruzzo, Campania, Molise ed Emilia Romagna), e dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive). Per Stellantis partecipano Daniela Poggio, Vice President Communication and Public Affairs Italy, Giuseppe Manca, responsabile risorse umane per l'Italia, e Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia.

Fla-

(RADIOCOR) 14-11-24 12:38:40 (0335) 5 NNNN