Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Stellantis: in 2026 Lancia torna nel Campionato del Mondo Rally Fia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Nel 2026 Lancia, brand del gruppo Stellantis, tornera' nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC2). Lo ha annunciato il Ceo di Lancia, Luca Napolitano. Il debutto mondiale sara' al Rally di Monte Carlo (22-25 gennaio 2026), prima prova del Wrc 2026, dove la nuova Ypsilon Rally2 Hf Integrale affrontera' le strade alpine francesi nella categoria Wrc2. "Dopo il successo del Trofeo Lancia e della Ypsilon Rally4 HF, infatti, siamo pronti a compiere un passo importante. Con orgoglio possiamo annunciare che Lancia tornera' nel WRC, la' dove ha scritto alcune delle pagine piu' leggendarie della sua storia sportiva. E' un ritorno naturale per il marchio piu' vincente di sempre nei rally, che guarda al futuro con la stessa passione e determinazione che lo hanno reso un'icona mondiale", ha detto Napolitano.

            Ars

            (RADIOCOR) 20-10-25 13:38:22 (0340) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 8,948 +0,37 14.36.22 8,854 9,019 9,007


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.