Stellantis: in 2026 Lancia torna nel Campionato del Mondo Rally Fia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Nel 2026 Lancia, brand del gruppo Stellantis, tornera' nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC2). Lo ha annunciato il Ceo di Lancia, Luca Napolitano. Il debutto mondiale sara' al Rally di Monte Carlo (22-25 gennaio 2026), prima prova del Wrc 2026, dove la nuova Ypsilon Rally2 Hf Integrale affrontera' le strade alpine francesi nella categoria Wrc2. "Dopo il successo del Trofeo Lancia e della Ypsilon Rally4 HF, infatti, siamo pronti a compiere un passo importante. Con orgoglio possiamo annunciare che Lancia tornera' nel WRC, la' dove ha scritto alcune delle pagine piu' leggendarie della sua storia sportiva. E' un ritorno naturale per il marchio piu' vincente di sempre nei rally, che guarda al futuro con la stessa passione e determinazione che lo hanno reso un'icona mondiale", ha detto Napolitano.

