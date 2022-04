Stellantis: Imparato, prime consegne Alfa Romeo Tonale a giugno in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Como, 29 apr - Le prime vetture Alfa Romeo Tonale saranno consegnate ai clienti in Italia nel secondo fine settimana di giugno. Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo (Stellantis), in occasione di un incontro con la stampa. 'Abbiamo avuto il via libera per passare da una produzione di 125 auto alla settimana a 250 macchine alla settimana. Il 5 maggio facciamo l'ultimo update del software. Il 16 maggio ci sara' il lancio ufficiale italiano. Dal primo giugno fatturiamo le auto e dal secondo week end di giugno consegniamo le prime auto in Italia 130 cavalli, poi passeremo al resto del mondo', ha specificato Imparato.

