Stellantis: Gay (Confindustria Piemonte), occasione anche per aziende territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - "Oggi nasce ufficialmente un player automobilistico mondiale, che ha solide radici in Piemonte. Le garanzie occupazionali sono molteplici per i lavoratori di Fca, che sapranno un'altra volta fare la differenza". Lo dichiara Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, commentando il via libera delle assemblee di Fca e Psa alla fusione. "Anche fornitori e partner piemontesi saranno una parte integrante del quarto costruttore mondiale di automobili. La qualita' dei loro prodotti e delle loro idee sono note in tutto il mondo", continua Gay, sottolineando che "e' un ecosistema forte composto da 736 aziende che fatturano 18,6 miliardi e danno lavoro a 60.311 addetti nella nostra regione e che da tempo vivono la sfida della mobilita' elettrica e intelligente, come dimostra la crescita in doppia cifra dei settori engineering e design. Aziende internazionali, votate all'export e che siedono abitualmente attorno a un tavolo con tutti grandi gruppi automobilistici. Un segno distintivo che consentira' loro di essere leader anche in Stellantis, quando dovranno presentare prodotti e sviluppare competenze".

L'auspicio, conclude Gay, "e' che i nuovi progetti del gruppo nato oggi siano e continuino a essere anche piemontesi e italiani, non solo perche' lo vogliamo, ma perche' l'eccellenza del nostro territorio ha le caratteristiche per meritarlo".

