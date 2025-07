Stellantis: Francois, obiettivo produrre 5.000 500 ibride quest'anno, 100.000 a regime

Ricadute positive su indotto e riduzione cassa integrazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 04 lug - "Il nostro motto per il Piano Italia e' 'si puo' fare' e per Mirafiori e' legato alla 500 Ibrida". Lo ha detto il Ceo del brand Fiat, Olivier Francois, durante la preview della nuova Fiat 500 Ibrida in corso nella fabbrica di Mirafiori a Torino. "Come promesso, la produzione iniziera' a novembre. Le prime consegne saranno a dicembre, con l'obiettivo di produrne 5.000 pezzi gia' quest'anno", ha detto Francois, spiegando che "l'intenzione e' arrivare poi oltre 100.000 pezzi a regime, con un impatto notevole su Mirafiori perche' significhera' aggiungere in futuro un secondo turno in fabbrica, che comportera' una progressiva diminuzione della cassa integrazione". Il prezzo di vendita, ha detto Francois, "sara' di 17.000 euro, quindi molto vicino al prezzo della vecchia 500". E' atteso anche un impatto positivo sull'indotto: "Su questa vettura lavorano piu' di 145 fornitori nazionali, di cui piu' di 70 sono basati in Piemonte", ha detto Francois.

