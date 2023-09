Stellantis: Fiom-Cgil dichiara 8 ore sciopero in stabilimento Melfi il 18/9

E nell'indotto e su tutte le aziende automotive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 set - La Fiom ha dichiarato per il 18 settembre otto ore di sciopero allo stabilimento Stellantis di Melfi e dell'indotto e su tutte le aziende automotive. Cosi' in una nota firmata dalla segretaria generale della Fiom-Cgil Basilicata, Giorgia Calamita. 'Le azioni di protesta messe in campo dalla Fiom Cgil in questi giorni - si legge - sono legate alle mancate risposte dell'azienda sull'organizzazione del lavoro, su sicurezza e carichi di lavoro. La situazione e' diventata insostenibile anche a seguito delle scelte scellerate dell'azienda di continuare con gli incentivi all'esodo e le trasferte senza che ve ne siano le condizioni'. L'obiettivo delle proteste e' quello di ottenere 'migliori condizioni di lavoro e un piano concreto produttivo e occupazionale'.

