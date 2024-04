Stellantis: Fiom, serve un tavolo nazionale a Palazzo Chigi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 apr - 'Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni un tavolo a Palazzo Chigi, perche' abbiamo bisogno di un tavolo nazionale non di tavoli regionali. Se la Germania decide di investire 55 miliardi di euro in un anno sul settore auto, noi non possiamo cavarcela con qualche incentivo all'acquisto dell'auto'. Lo ha detto il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, entrando al tavolo Basilicata sullo stabilimento del Melfi convocato per oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. 'Noi siamo a questo tavolo prima di tutto per scongiurare la dismissione degli impianti italiani e perche' l'azienda ci dovra' dire se continua il processo di esodo oppure se ci sono gli investimenti', ha aggiunto De Palma.

