Stellantis: Fiom, bene accordo su Atessa ma chiarire futuro stabilimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - 'Il contratto di espansione e' uno strumento utile al ricambio generazionale che consente di anticipare fino a 5 anni l'aggancio alla pensione e contemporaneamente prevede l'obbligo di assunzione stabile nella misura di un terzo delle uscite. Per questo la Fiom ha piu' volte e chiesto all'azienda di utilizzare questo strumento per gestire l'occupazione nel Gruppo in sostituzione degli accordi di incentivazione'. Cosi' Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil, e Alfredo Fegatelli, segretario generale Fiom-Cgil Abruzzo e Molise, sottolineando che pero' 'rimane da chiarire il ruolo dello stabilimento di Atessa che fino a qualche anno fa era centrale per la produzione dei veicoli commerciali in europa e che oggi e' messo in discussione dalle scelte aziendali'.

