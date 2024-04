Stellantis: Fiom, azienda irresponsabile, serve incontro con Tavares

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 apr - 'Penso che il comportamento dell'azienda sia irresponsabile socialmente.

Oggi non abbiamo avuto alcuna garanzia sullo stabilimento di Melfi, sulla messa in produzione dei 5 modelli ne' sull'indotto. Senza l'amministratore delegato questa discussione non va da nessuna parte. Solo l'amministratore delegato puo' dare garanzie. Tavares deve venire in Italia per rispetto dell'Italia e dei lavoratori italiani'. Lo ha affermato Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, al termine dell'incontro tenutosi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy sul tavolo Stellantis Basilicata, dedicato allo stabilimento di Melfi.

