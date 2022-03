Stellantis: Fiom, a Melfi a rischio tenuta occupazionale stabilimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - 'La Fiom non condivide la decisione aziendale di procedere ad un taglio ulteriore dell'occupazione sullo stabilimento Stellantis di Melfi. Una riduzione, seppur attraverso le uscite volontarie, rende evidente che siamo di fronte ad una messa in discussione delle intese raggiunte al ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro che prevedevano l'aumento dei turni di lavoro e nessun esubero strutturale'.

Lo dichiarano Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, e Gaetano Ricotta, segretario generale Fiom-Cgil Basilicata, dopo l'accordo per il contratto di solidarieta' a Melfi dal 4 aprile al 7 agosto e la proposta di nuove uscite incentivate fino a 500 unita'.

'Le azioni messe in campo dall'azienda preoccupano per la tenuta occupazionale dello stabilimento e dell'intera area industriale', continuano, sottolineando che 'e' necessario che si apra un confronto, come chiesto unitariamente all'amministratore delegato, che faccia chiarezza sul futuro occupazionale e produttivo dello stabilimento, come di tutto il gruppo'.

