Stellantis: Fim, tavoli su stabilimenti importanti per capire obiettivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 apr - 'Per noi sono incontri importanti perche' nell'analisi puntuale stabilimento per stabilimento dobbiamo riuscire a capire quali sono gli obiettivi concreti per far crescere i volumi negli stabilimenti. Questo e' un primo incontro molto significativo perche' Melfi e' una delle prime realta' coinvolte nella tradizione verso l'elettrico, quindi dobbiamo comprendere gli effetti anche sull'indotto'. Cosi' Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, entrando al tavolo Basilicata sullo stabilimento del Melfi convocato per oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

