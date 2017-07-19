Stellantis: Filosa, Italia centrale per innovazione, 5 mld investiti in ricerca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - 'Il nostro approccio all'innovazione e' una parte di una strategia globale ed integrata. All'interno di questa strategia, vogliamo che l'Italia continui a essere tra i principali protagonisti dello sviluppo tecnologico di Stellantis nel mondo. Per questo, anche nel 2025 abbiamo investito in Italia circa 1 miliardo di euro in ricerca e innovazione'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione davanti le Commissioni riunite Industria del Senato e Attivita' produttive della Camera, ribadendo che 'nei prossimi 5 anni prevediamo di investire altri 5 miliardi di euro. Risorse che si traducono in soluzioni concrete'.

Infatti, ha spiegato Filosa, 'grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, a Melfi e ad Atessa, analizziamo i dati relativi alla produzione e al meteo per prevedere di quanta energia abbiamo bisogno. Questo consente di ottimizzare i consumi, rendendo i due stabilimenti piu' efficienti e, quindi, competitivi'. Inoltre, ha continuato Filosa, 'il ruolo attivo dell'Italia, nel frattempo, si e' tradotto in quasi 400 nuove domande di brevetto nel 2025.

Brevetti sviluppati spesso con le principali universita' italiane e focalizzati su settori chiave come guida autonoma, propulsione, sicurezza e materiali'.

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(RADIOCOR) 17-06-26 14:39:43 (0435) 5 NNNN