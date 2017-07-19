Stellantis: Filosa, impegno con Italia non in discussione, e' centro progetto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Mi permetta per favore di affermare dinnanzi a lei e agli italiani che ci stanno seguendo, con fermezza e determinazione che l'impegno di Stellantis con l'Italia non e' in discussione. Per noi di Stellantis l'Italia e' al centro del progetto strategico che abbiamo del nostro futuro e lo stiamo dimostrando con fatti concreti". Lo ha detto Antonio Filosa, Ceo di Stellantis, intervistato da Bruno Vespa durante la trasmissione 'Cinque Minuti', che andra' in onda questa sera su Rai 1, facendo riferimento al fatto che questa settimana sara' lanciata la Jeep Compass a Melfi in Basilicata e fra un mese la Fiat 500 ibrida a Mirafiori a Torino. "E' anche vero che abbiamo annunciato un investimento di 13 miliardi di dollari in 4 anni negli Stati Uniti, un mercato che esprime 16 milioni di vetture vendute all'anno. Il nostro commitment, il nostro impegno con l'Italia e' investire il primo anno 2 miliardi di euro, acquistare nel primo anno del Piano Italia 6 miliardi di euro in componenti e servizi dai nostri fornitori, per un mercato che esprime da 1,5 a 2 milioni di vetture vendute l'anno", ha detto Filosa.

Ars

(RADIOCOR) 27-10-25 19:08:05 (0617) 5 NNNN