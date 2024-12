Stellantis: FdI e Pd Senato, Elkann venga in Parlamento a riferire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - "Rinnoviamo la richiesta avanzata ieri, associandoci alle dichiarazioni dei colleghi deputati, che il presidente di Stellantis, John Elkann, venga al piu' presto in Parlamento, nelle commissioni Attivita' produttive di Camera e Senato, per chiarire quali scenari si aprono con le dimissioni dell'ad Tavares, nel quale la dirigenza aveva dichiarato, non piu' di dieci giorni fa, di riporre piena fiducia". Lo dicono i senatori Antonio Misiani, responsabile nazionale economia del Pd e Andrea Martella, della Commissione Attivita' produttive, segretario regionale del Pd in Veneto.

Sulla stella linea si era gia' espresso ieri sera il presidente della commissione Industria del Senato, Luca De Carlo (FdI). "Le dimissioni dell'ad di Stellantis, Carlos Tavares - ha dichiarato in una nota - sono per noi la conferma di quanto avevamo avuto modo di constatare gia' in fase di audizione, ossia di una realta' in confusione. Ora piu' che mai quindi e' irrinunciabile l'audizione in Commissione del presidente John Elkann, gia' richiesta nelle scorse settimane: una realta' come Stellantis che si priva di un amministratore delegato (e per la sostituzione del quale saranno necessari alcuni mesi) non puo' non presentarsi in Parlamento per spiegare i suoi prossimi passi e le sue strategie".

