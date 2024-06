Stellantis: Elkann, nostre remunerazioni completamente allineate ai risultati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - "Le nostre politiche di remunerazione sono variabili e sono completamente allineate ai risultati". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, intervistato in una puntata del podcast 'In Good Company', condotto da Nicolai Tangen, amministratore delegato di Norges Bank, fondo sovrano norvegese tra i piu' importanti al mondo. Rispondendo a una domanda sulla politica retributiva di Stellantis, Elkann ha sottolineato che "se si eccelle in quanto societa', tutti coloro che in essa lavorano, dall'amministratore delegato a ogni singolo, tutti i diversi partecipanti dell'azienda ne beneficiano. E se guardiamo al 2023, dove i risultati delle nostre aziende sono stati buoni, la retribuzione complessiva, inclusa la retribuzione variabile, e' stata molto gratificante per tutti".

