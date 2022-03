Stellantis: da vertici garanzie su centralita' ruolo Torino e Piemonte

Elkann: "Sono indissolubili da nostro gruppo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - "Supportare la transizione energetica in tutti i suoi siti industriali italiani, in particolare in Piemonte e a Torino, con l'obiettivo di garantirne la sostenibilita' e la rilevanza all'interno della famiglia Stellantis attraverso il miglioramento delle loro performance e di assicurare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici in cui l'azienda opera". E' l'obiettivo, riferisce una nota, che oggi Stellantis ha espresso in un incontro con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Unione Industriali Torino a cui e' stata ribadita dall'azienda "la centralita' dei suoi territori storici".

All'incontro, che si e' svolto all'interno del complesso Mirafiori di Torino, hanno partecipato il presidente di Stellantis John Elkann, l'ad Carlos Tavares, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente dell'Unione Industriali Torino Giorgio Marsiaj.

In quest'ottica l'opportunita' per Torino sara' essere "un polo di produzione di veicoli e il cuore del design di tutti gli iconici marchi italiani di Stellantis" ma anche "assumere il ruolo di centro di competenza ingegneristico internazionale per l'elettrificazione". "Stellantis e' nata con lo spirito coraggioso e visionario dei nostri padri fondatori per cogliere le grandi opportunita' del 21esimo secolo. Piemonte e Torino sono indissociabili da Stellantis e il futuro della mobilita' che stiamo costruendo. Cosa che vogliamo fare insieme ai nostri partner locali e alle parti interessate per essere piu' forti e raggiungere il nostro scopo in Italia e nel mondo', ha dichiarato in una nota Elkann.

