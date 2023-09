Stellantis: Curic, nasce nuovo Battery Technology Center, 40 mln investiti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Il nuovo Battery Technology Center "significa tantissimo per Stellantis, che fa parte del cambiamento e della trasformazione che sta interessando il modo in cui si costruiscono e alimentano le macchine, cosa che ha implicazioni a monte e a valle". Lo ha detto Ned Curic, chief engineering & technology officer di Stellantis all'inaugurazione del Battery Technology Center del gruppo a Torino Mirafiori, sottolineando che "abbiamo gia' investito 40 milioni di euro nel centro, dove lavoreranno a regime oltre 100 persone", con un impatto positivo per l'area.

Innovare "significa migliorare la mobilita', con forte attenzione al cliente, all'accessibilita' dei prodotti, lavorando sul contenimento dei costi, e alla sostenibilita'", ha detto, spiegando che "si sta lavorando a veicoli molto accessibili, che tutti potranno comprare". Il nuovo centro, il primo di Stellantis in Europa, permettera' di gestire internamente e direttamente il design e lo sviluppo delle batterie per la futura generazione di veicoli elettrici del gruppo, con la possibilita' di eseguire una vasta gamma di test su batterie, moduli e celle dallo sviluppo fino alle fasi pre-produttive (non e' una fabbrica produttiva). Nello stabilimento, che puo' ospitare fino a 47 batterie intere contemporaneamente (con la possibilita' di ampliare la capacita' supplementare), sono effettuati test di durata delle batterie, soprattutto prototipi per futuri sviluppi: si simula vita della batteria, caricandola e scaricandola, nelle varie tipologie di ambiente e di guida. I test possono durare da alcuni giorni ad anche un anno, a seconda delle analisi da eseguire. Nel Battery Technology Center di Mirafiori a regime lavoreranno oltre 100 persone, tutte altamente specializzate (hanno ricevuto almeno 200 di traning) e perlopiu' presonale Stellantis. Successivamente, sara' aperto un altro stabilimento in Canada, che e' attualmente in fase di costruzione. "Utilizziamo molta energia e, muovendoci verso sistemi elettrici, possiamo pensare a un futuro piu' sostenibile, nel rispetto dell'ambiente. Stellantis si impegna quindi a creare un'economia circolare, riutilizzando e riciclando gli elementi", ha detto Curic.

Ars

(RADIOCOR) 08-09-23 12:20:45 (0279) 5 NNNN