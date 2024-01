Stellantis: con BlackBerry Qnx e Aws per nuova piattaforma Virtual Cockpit

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Stellantis, in partnership con BlackBerry Qnx e Aws, lavora per trasformare l'ingegneria del software a bordo dei veicoli. Stellantis, infatti, ha guidato la creazione della prima piattaforma virtual cockpit al mondo come parte del suo Virtual Engineering Workbench (Vew) che mette a disposizione tecnologie di infotainment 100 volte piu' velocemente rispetto ai processi precedenti. L'annuncio e' avvenuto nell'ambito del Ces 2024, l'annuale evento del mondo tech a Las Vegas. La nuova piattaforma utilizza l'Hypervisor Qnx nel cloud di BlackBerry, disponibile tramite Aws Marketplace all'interno del portafoglio di strumenti basati sul cloud Qnx Accelerate. Stellantis e' ora in grado di creare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di un'auto, facendoli funzionare proprio come in una vettura vera, ma senza dover modificare il software principale che li gestisce, riducendo in alcuni casi a 24 ore cio' che prima richiedeva mesi. L'accesso a Qnx Hypervisor tramite Aws Marketplace consente a Stellantis di includere una simulazione ad alte prestazioni (Hpc) in un ambiente cloud.

Questa piattaforma all'avanguardia nel settore per lo sviluppo di applicazioni embedded mixed-criticality e multi-OS include le Amazon Machine Images (Ami) di Qnx Hypervisor e le interfacce hardware standard del settore definite nello standard VirtIO Trout v1.2. Grazie a strumenti come la virtualizzazione della grafica, dell'audio e degli input di touchscreen/mouse/tastiera, la soluzione offre una differenza minima tra l'esecuzione di sistemi basati su Qnx Hypervisor nel cloud e quella su hardware reale.

Ars

(RADIOCOR) 09-01-24 09:01:00 (0183) 5 NNNN