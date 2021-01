Stellantis: Cirio (Regione Piemonte), sia garanzia impegni su territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - 'Viviamo in un mondo globale dove unirsi diventa spesso la chiave per evolversi e continuare a crescere. La Fiat prima, Fca dopo e adesso Stellantis sono tappe importanti della storia del Piemonte e del nostro Paese, ma l'obiettivo e' che lo siano soprattutto del loro futuro". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo il via libera delle assemblee di Fca e Psa alla fusione. Per Cirio, "che questa nuova realta' sia piu' forte a livello mondiale e' sicuramente un bene ma deve rappresentare anche una garanzia che gli impegni occupazionali e gli investimenti sul territorio siano confermati e potenziati nel tempo. Perche' non puo' esistere crescita senza ingegno e competenza. Due parole chiave che contraddistinguono le professionalita' e la forza lavoro del Piemonte e dell'Italia'.

