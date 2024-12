Stellantis: Cirio (Piemonte), piano punto di partenza, diventi realta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - 'Come era emerso negli incontri di queste settimane con il ministro Urso e nelle interlocuzioni che abbiamo avuto come Regione Piemonte con il nuovo responsabile del mercato europeo, l'ingegner Imparato, oggi e' arrivato il cambio di passo che tanto attendevamo e a cui lavoriamo da anni. Si tratta di un buon punto di partenza che pero' deve essere attuato con rapidita', concretezza e azioni su cui vigileremo giorno per giorno. E' positiva la conferma della centralita' dell'Italia nelle produzioni di Stellantis e l'individuazione di una precisa identita' produttiva per ciascuno degli stabilimenti italiani con la garanzia dei livelli occupazionali'. Lo dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il vicepresidente, Elena Chiorino, al termine del tavolo Stellantis, aggiungendo che 'nel rappresentare l'apprezzamento della Regione per l'importante cambio di passo tanto auspicato, abbiamo voluto anche evidenziare in maniera molto netta un avvertimento: siamo pronti a monitorare, insieme al Governo che ringraziamo per la costante attenzione mostrata sul tema, il rispetto degli impegni presi soprattutto per quanto riguarda la tutela dei posti di lavoro e delle filiere produttive. Il piano presentato oggi deve tradursi in realta''.

